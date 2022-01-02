النقل تباشر بحملة ’لحام’ وتأهيل عدد من سكك الحديد جنوبي العراق (صور)

2022/01/02 | 20:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النقل، الأحد، المباشرة بحملة لحام وتأهيل لسكة محطة قطار "أرطاوي"، وصيانة مفاصل محطة قطار أم قصر.

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وقال إعلام الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 كانون الثاني 2022)، إنه "شرعت الكوادر الهندسية والفنية والتشغيلية في المنطقة الجنوبية التابعة للشركة العامة لسكك حديد العراق، بإنجاز حملة لإجراء عملية اللحام الكهربائي لخطوط السكة لقطاع محطة قطار أرطاوي، فضلا عن أعمال صيانة خطوط ومفاصل قطاع محطة قطار أم قصر لرفع كفاءة الخطوط لتأمين سرعة وصول قطارات أحواض النفط الأسود عبر الموانيء العراقية رصيف رقم 11".

وأضاف، "جاء ذلك بعد تأكيدات وزير النقل على المناطق كافة بتسهيل عملية مرور قطارات نقل النفط الأسود لدعم الاقتصاد العراقي وتعظيم الموارد المالية للسكك، وتوجيهات ومتابعة مدير عام السكك برفع كفاءة الخطوط وتأمين سرعة القطارات النازلة والصاعدة، لاسيما أن المنطقة الجنوبية شهدت ولازالت، حملة لإزالة التجاوزات على محرمات خطوط سكة حديد قطاع محطة الزبير وتوجيه الإنذارات للمتجاوزين بفرض قوة القانون والإسراع بإزالتها وعدم الاقتراب من محرمات الخطوط".

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