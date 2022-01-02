تعليق جديد من التربية بخصوص المحاضرين

2022/01/02 | 20:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التربية، الاحد، توضيحا حول أزمة المحاضرين.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (2 كانون الثاني 2022)، ان "المحاضرين المشمولين بقرار مجلس الوزراء الأخير هم الذين لديهم أوامر مباشرة وعقود واسماؤهم ضمن جدول الدروس".

واضاف البيان ان "قرار مجلس الوزراء الاخير يتضمن توفير التخصيصات المالية للمحاضرين"، مشيرا الى ان "وزارة المالية وفرت أكثر من 500 مليار دينار كرواتب للمحاضرين".

وبينت الوزارة ان "عند شمول المحاضرين بقرار 315 ستصدر ضوابط تخص الاجازات والتنقلات الخاصة بهم".

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دعا تحالف العزم، الأحد، إلى إعلان نتائج التحقيق في واقعة "جبلة" بمحافظة بابل، وكشف الجناة.

وقال الناطق الرسمي لتحالف العزم صلاح الجبوري في بيان (2 كانون الثاني 2021)، "يطالب تحالف العزم القائد العام للقوات المسلحة بإعلان نتائج التحقيق وكشف الجناة في جريمة جبلة ومن يقف خلفهم للرأي العام، وبما يعزز شفافية الاجراءات ويعيد ثقة المواطن بأجهزته الأمنية".

وبين الجبوري وفق البيان، أن "تأخير إعلان نتائج التحقيقات بالجرائم المرتكبة بحق المواطنين الأبرياء في (بغداد وديالى وبابل وغيرها) على الرغم من تكرارها، قد يزيد من عدم ثقة المواطن بأجهزته الأمنية ومهنيتها وينعكس سلبا على تعاونه معها في محاربة الجريمة والإرهاب".

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