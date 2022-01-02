مقتل اثنين من المتظاهرين المناهضين للانقلاب في الخرطوم

2022/01/02 | 20:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل متظاهران مناهضان للحكم العسكري في السودان الاحد فيما كانا يشاركان في تظاهرات في أم درمان، الضاحية الشمالية الغربية للخرطوم، بحسب ما افادت لجنة الاطباء المركزية، لافتة الى أن احدهما قضى برصاصة في صدره.

ومنذ انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الاول/اكتوبر، قتل 56 متظاهرا واصيب المئات.

وافادت لجنة الاطباء أن القتيل الثاني تعرض لضربة شديدة في الرأس تسببت بتحطيم جمجمته، علما أن قوات الامن تعمد دائما الى ضرب المتظاهرين بواسطة عصي.

المصدر: AFP

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