توضيح من التربية حول المحاضرين ومنح دور ثالث للسادس الإعدادي

2022/01/02 | 20:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار مجلس الوزراء الاخير يتضمن توفير التخصيصات المالية للمحاضرين.

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