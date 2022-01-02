2022/01/02 | 20:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعربت وزارة التربية، اليوم الأحد، عن تأييدها لمنح دور ثالث لطلبة السادس الإعدادي.وقال وكيل الوزارة فلاح القيسي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية وتابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “سياسة الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تبدي موقفها من الدور الثالث لطلبة السادس الإعدادي المركز الخبري الوطني.

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