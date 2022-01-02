الجيش يضع إمكانياته الخدمية لسحب مياه الأمطار من شوارع البصرة

2022/01/02 | 20:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الأحد، وضع جميع إمكانياتها في خدمة المواطن البصري والحكومة المحلية، مشيرة إلى المباشرة بسحب مياه الأمطار الغزيرة من الأحياء ومنازل المواطنين.وذكر قائد العمليات اللواء الركن علي الماجدي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأمطار الغزيرة غمرت الشوارع الرئيسة والفرعية وتسببت بغلق البعض منها، مما دفع الوحدات الفنية للقيادة للقيام بحملة سحب مياه الأمطار ضمن مركز المحافظة وتوابعها".وأشار قائد العمليات إلى "تأثر منازل المواطنين نتيجة غزارة تلك الأمطار الأمر الذي دعا إلى استنفار كامل الجهود المتاحة".وأضاف، أن "القوات الأمنية تضع جميع إمكانياتها في خدمة المواطن البصري والحكومة المحلية التي بذلت جهوداً حثيثة لتجاوز الأزمة".

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