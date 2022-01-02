كأس العرب لكرة القدم وقضية فلسطين - التيتي الحبيب

2022/01/02 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب خيمت أجواء التطبيع الذي تقوده الأنظمة العربية الرجعية مع الكيان الصهيوني على كأس العرب لكرة القدم الذي نظمته مشيخة قطر.



قبل اجراء المباريات وخلالها احتج الكثير من المتابعين على تسمية هذه الكاس باسم كاس العرب لما تحمله من عنصرية ومن تغليط للرأي العام الجهوي والدولي لأن المتنافسين على هذه الكأس هي فرق تنتمي الى الدول المغاربية والدول العربية التي بدورها تتكون من شعوب غير عربية.



ناهض المحتجون هذه ......





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