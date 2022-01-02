ذي قار ثالث محافظة تعطّل الدوام الرسمي الإثنين

2022/01/02 | 20:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت محافظة ذي قار، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.

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وذكر بيان للمحافظة، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 كانون الثاني 2021)، أن "محافظ ذي قار محمد هادي الغزي يعزي ابناء الشعب العراقي بذكرى استشهاد قادة النصر، ويعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين 3 كانون الثاني 2022".

وقررت محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين.

وذكر مكتب المحافظ في بيان تلقاه "ناس"، (2 كانون الثاني 2022)، أنه "تزامناً مع الذكرى الاليمة لحادثة المطار واستشهاد قادة النصر ومزامنتها للحادثة الاليمة التي لحقت باهلنا في ناحية جبلة، تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في جميع دوائر الدولة عدا الخدمية والامنية منها".

وأعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة يوم غد الإثنين، تزامناً مع ذكرى اغتيال المهندس.

وقال العيداني في تسجيل صوتي بُث عبر مواقع التواصل الاجتماعي اطلع عليه "ناس"، (2 كانون الثاني 2021)، "أمطار خير وبركة على البصرة، وأحب أن استذكر الذكرى الثانية لشهداء قادة النصر، وقد يتفق البعض ويختلف البعض الآخر معهم، إلا أننا كأهالي البصرة نفتخر ونعتز بأن أبو مهدي المهندس هو أحد أبناء البصرة".

وأضاف، "حياته ومماته كانت حافلة بانجازات للحفاظ على العراق، لذلك أعلن أنا محافظ البصرة تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين إكراماً لروحه".

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