الاطار التنسيقي يوضح حقيقة الأسماء المطروحة لمنصب رئيس الوزراء

2022/01/02 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصاوضح الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، حقيقة طرح مرشحين لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة من قبله بالتشاور مع التيار الصدري.

وقال القيادي في الاطار سعد السعدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الحديث عن تقديم مرشحين لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، غير صحيح اطلاقاً".

وأضاف ان "التيار الصدري والإطار حتى اللحظة لم يناقشا الأسماء لمنصب رئيس الوزراء في جميع الاجتماعات"، مشيرا الى ان "الحوارات بخصوص رئيس الوزراء، يناقش مواصفات الشخص وحتى اللحظة لا يوجد طرح لاي اسماء ما يخرج هي فقط تسريبات وشائعات".

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