خالد العبيدي يعلق على مجزرة ‘جبلة’

2022/01/02 | 20:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علّق النائب عن تحالف “العزم” ووزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي، الأحد، على حادثة منطقة “جبلة” في محافظة بابل.وقال العبيدي في بيان تلقى “النور نيور” نسخة منه، “ما ترشح لدينا من معلومات عن مجزرة جبلة أنها جريمة مكتملة الأركان (قانونيا، ماديا ومعنويا)، نفذت بأدوات الدولة، وجرت في ظل تساهل قيادات وسطية في …

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