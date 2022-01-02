التربية تعلن تأييدها لمنح دور ثالث لطلبة السادس الإعدادي

2022/01/02 | 20:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعربت وزارة التربية، اليوم الأحد، عن تأييدها لمنح دور ثالث لطلبة السادس الإعدادي، فيما حددت المحاضرين المشمولين بقرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص التحويل إلى عقود.وقال وكيل الوزارة فلاح القيسي للوكالة الرسمية، إن “سياسة الوزارة مع منح دور ثالث للسادس الاعدادي، لأننا لاحظنا خلال مقابلاتنا مع الطلاب أن البعض منهم أخذ بكلام …

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