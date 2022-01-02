التعليم ترد على المطالبات بزيادة عدد مقاعد الكليات الطبية

2022/01/02 | 20:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ردت وزارة التعليم العالي، اليوم الأحد، على المطالبات بزيادة عدد مقاعد الكليات الطبية وتخصصات أخرى شهد التقديم على القبول المركزي إليها زخماً واضحاً في ظل ارتفاع عدد الطلبة الحاصلين على معدلات عالية وقلة ما خصص من مقاعد.وقال إيهاب ناجي مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم العالي للقناة الرسمية، في …

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