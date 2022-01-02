القبض على 3 متهمين بالنصب والاحتيال في بغداد

2022/01/02 | 21:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاحد، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بالنصب والاحتيال.وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز قسم شرطة المحمودية القت القبض على متهمين اثنين الاول وفق احكام المادة ٤٥٦ مطلوب وفق قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال فيما القت مفارز القسم القبض ايضا على متهم …

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