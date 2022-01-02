لون الخضار يخبرنا عما تحتويه من عناصر غذائية

2022/01/02 | 21:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المهم الحفاظ على المناعة من خلال مراقبة النظام الغذائي، لذا يجب الانتباه إلى المنتجات الغذائية التي نستهدفها في نظامنا الغذائي والتي من الممكن تمييزها حسب لون الخضار والفواكه، حسبما تقول خبيرة التغذية الروسية الدكتورة ألينا غلوشاكوفا.وحسب الخبيرة، فإن لون الخضار والفواكه يخبرنا عما تحتويه من عناصر غذائية؛ فاللون الأحمر يشير إلى أن المنتج يحتوي على مادة الليكوبين (أحد مضادات الأكسدة المفيدة).



فيما يشير اللون البرتقالي إلى وجود كمية كبيرة من فيتاميني (أ) و(سي)، أما الأصفر فيشير الى فيتاميني (أ) و(ب).وأكدت الخبيرة أن المنتجات ذات اللون الأزرق والأرجواني تحتوي على مادتي البوليفينول والبيوفلافونويد؛ اللتان تزيدان من مقاومة الجسم للتأثيرات البيئية الضارة وتقوي الأوعية الدموية وتقللان من الإثارة العاطفية وتحسنان النوم والمزاج والذاكرة.



وللحفاظ على المناعة، يجب تناول الفواكه والخضروات بألوانها الأكثر تنوعا.وتشدد غلوشاكوفا على أن المناعة القوية لا تعتمد فقط على نظام غذائي متوازن من حيث الفيتامينات؛ بل أيضا على اتباع نظام للراحة والعمل ما يعني “أسلوب حياة صحيا”.

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