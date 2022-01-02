وقفة احتجاجية في مطار بغداد بالذكرى الثانية لاستشهاد المهندس ورفاقه

2022/01/02 | 21:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعنظّم الآلاف من المواطنين، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بالذكرى الثانية لاستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقه.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "آلاف المواطنين نظموا اليوم وقفة احتجاجية في موقع جريمة استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقه في شارع مطار بغداد بالعاصمة".وأضاف، أن "المشاركين اوقدوا الشموع على أرواح الشهداء"، مشيراً الى أن "الوقفة تمّت بحضور سياسي مع انتشار أمني".وانطلقت في العاصمة بغداد، أمس السبت، مسيرة استذكار لاستشهاد قادة النصر، فيما ندد المشاركون بالجريمة التي طالت قادة النصر قرب مطار بغداد في كانون الثاني العام 2020.

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