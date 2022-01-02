2022/01/02 | 21:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v4LtMRPCfa4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القيادي في تحالف الفتح الشيخ غضنفر البطيخ: صراعات المكونات العراقية مشهد يتكرر كل 4 سنوات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القيادي في تحالف الفتح الشيخ غضنفر البطيخ: صراعات المكونات العراقية مشهد يتكرر كل 4 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).