2022/01/02 | 21:20 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أول عركة بين شباب عراقيين بعام 2022 تثير السخرية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8W2UCaKWTDo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أول عركة بين شباب عراقيين بعام 2022 تثير السخرية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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