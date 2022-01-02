2022/01/02 | 21:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل متظاهران مناهضان للحكم العسكري فيما كانا يشاركان في تظاهرات في أم درمان، الضاحية الشمالية الغربية للخرطوم، بحسب ما أفادت لجنة الاطباء المركزية المناهضة للانقلاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتيل بالرصاص وآخر بتحطيم الجمجمة في تظاهرات السودان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتيل بالرصاص وآخر بتحطيم الجمجمة في تظاهرات السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).