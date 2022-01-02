صور من مكان الاستهداف.. العامري يشارك في ذكرى تأبين المهندس وسليماني

2022/01/02 | 21:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شارك زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الأحد، مراسم إحياء الذكرى الثانية لحادثة اغتيال المهندس وسليماني، بالقرب من مطار بغداد الدولي.

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وقال التحالف في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (2 كانون الثاني 2022)، إن "زعيم تحالف الفتح هادي العامري يشارك في احياء ذكرى استشهاد قادة الانتصار بمطار بغداد الدولي".

ودعا رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الأحد، إلى توحيد الصف السياسي الوطني وتقديم التنازلات الفئوية والحزبية أمام مصالح الوطن.

وذكر الحكيم قي تدوينة، تابعها "ناس"، (2 كانون الثاني 2022)، "في ذكرى استشهادهما الأليمة الثانية نستذكر مآثر الشهيدين أبي مهدي المهندس وضيف العراق الجنرال قاسم سليماني الذين خلدا اسميهما في ذاكرة وضمير شعبنا والشعوب الحرة نظرا لمواقفهما الكريمة في مجابهة الإرهاب وإحباط مخططاته الظلامية".

وأضاف أن "هذه الذكرى تتطلب توحيد الصف السياسي الوطني بوجه التحديات المقبلة وتقديم التنازلات الفئوية والحزبية أمام مصالح الوطن وقضاياه المصيرية الكبرى والعمل على بلورة رؤية وطنية موحدة تعبد الطريق أمام تشكيل حكومة خدمة وطنية منسجمة وبرلمان فعال يمارس دوره الرقابي والتشريعي من دون عراقيل أو حسابات سياسية".

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