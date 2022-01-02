دعوى قضائية ضد حكومة البصرة لتقصيرها بهذا الموضوع

2022/01/02 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرةتوعد مركز العراق لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الأحد، برفع دعوى قضائية على الحكومة المحلية بالمحافظة والحكومة الاتحادية لتقصيرهما الواضح بشأن انتشال الألغام بالمحافظة بالرميلة وسفوان او غيرها وعدم التنسيق مع المنظمات الدولية لرفع الألغام بالبصرة ماتسبب بقتل مواطنين بالمحافظة إضافة إلى كثرة الإصابات.

وقال مدير المركز علي العبادي لـ(بغداد اليوم ) ان "هناك منحة مالية من الاتحاد الأوربي تصل إلى 6 مليون يورو لغرض رفع الألغام في المحافظة لكن عدم التعاطي الصحيح والتقصير من الحكومة المحلية والأتحادية لأنهم منشغلين بالمهاترات السياسية وعملية انفجار الألغام وعدم رفعها يعني هناك قتل متعمد بحق المواطنين لان الحكومة المحلية وحتى الاتحادية لم يكن لهادور وهي مهملة كثيرا بهذا الشأن".

وأضاف العبادي ان "الجهات المعنية في البصرة وغيرها لم تكلف نفسها بوضع علامات تحذيرية قرب المناطق الخطرة التي فيها ألغام او يتوقع من وجود الألغام فيها وبتالي هنا تكمن عملية الاستخفاف بدم أهالي المحافظة".

وبين العبادي ان "الشركات النفطية العاملة بالمحافظة هي الأخرى لم يكن لها دور برفع الألغام رغم الامكانيات الكبيرة التي لديها بهذا الشأن".

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