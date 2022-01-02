شرطة بغداد تكشف تفاصيل جريمة قتل اب لابنته

2022/01/02 | 21:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت مديرية شرطة بغداد، اليوم الاحد، تفاصيل جريمة قتل اب لابنته في العاصمة.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مركز شرطة جسر ديالى التابع لقسم شرطة المدائن في شرطة بغداد استخبر بوجود حادث والمصابة داخل المستشفى ولدى الانتقال على الفور الى المستشفى تبين أن المصابة بطلق ناري في …

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