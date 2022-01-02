حادثة نادرة.. مجهول يعبر الحدود العسكرية من كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية

2022/01/02 | 21:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الكوري الجنوبي، الأحد، إن شخصًا مجهول الهوية عبر الحدود العسكرية من كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية.

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