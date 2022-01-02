"من أين لك هذا؟".. الرئيس الجزائري يستحدث هيئة للتحري في مظاهر الثراء

2022/01/02 | 21:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استحدث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، هيئة للتحري في مظاهر الثراء، وشدد على تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الصحف.

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