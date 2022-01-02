شاهد بالفيديو.. بطريقة مذهلة .. طالب عراقي يخترع طائرة مسيرة ! | تقرير

2022/01/02 | 21:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zNVIHUodPPc

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