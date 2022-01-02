2022/01/02 | 21:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eO8t4XenE6E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بلا مياه للشرب والاستخدام.. عطش متواصل بمنطقة السريدات منذ أسبوعين | تقرير حسن الفواز) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بلا مياه للشرب والاستخدام.. عطش متواصل بمنطقة السريدات منذ أسبوعين | تقرير حسن الفواز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).