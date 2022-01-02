2022/01/02 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غدا..إعلان عطلة رسمية في ديالى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غدا.. إعلان عطلة رسمية في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غدا.. إعلان عطلة رسمية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).