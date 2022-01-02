اختيار سجين سياسي في ميانمار كأجمل وجه بالعالم للعام 2021

2022/01/02 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

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اختار الموقع الترفيهي الأمريكي "TC Candler" الممثل والمغني بينغ طاخون Paing Takhon من ميانمار كصاحب الوجه الأكثر وسامة في العالم للعام 2021.

ويحدد الموقع الترفيهي الأمريكي سنويا تصنيف أجمل الوجوه للجنسين.

ويقبع بينغ طاخون البالغ من العمر 25 عاما، والمحتجز في السجن منذ أبريل نيسان من العام الماضي بعد أن صدر حكم في حقه بالسجن 3 سنوات مع الأشغال الشاقة لمشاركته في احتجاجات حاشدة ضد المجلس العسكري في ميانمار.

وأعلن الممثل الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي تأييده للسلطات المدنية التي أطيح بها، وصنفه المجتمع الدولي كسجين سياسي.

وتفوق السجين السياسي على 130.000 من المشاهير من 45 دولة.

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