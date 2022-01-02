4 محافظات عراقية تعلن الإثنين عطلة رسمية

2022/01/02 | 22:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت 4 محافظات عراقية، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين.

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