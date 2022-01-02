المحافظات التي قررت تعطيل الدوام يوم غد

2022/01/02 | 22:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت محافظات ذي قار وبابل والبصرة عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد.محافظة ذي قاروأعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين 3 كانون الثاني 2022.

وقدم الغزي بحسب بيان لمكتبه “التعازي الى ابناء الشعب العراقي بذكرى استشهاد قادة النصر”.

محافظة بابلكما أعلن محافظ بابل، حسن منديل، اليوم الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية.

وقال منديل في بيان، إنه “تزامناً مع الذكرى الاليمة لحادثة المطار واستشهاد قادة النصر ومزامنتها للحادثة الاليمة التي لحقت باهلنا في ناحية جبلة”.

محافظة البصرةكذلك أعلنت محافظة البصرة، عن تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة يوم غد الاثنين، بذكرى اغتيال ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني.

محافظة واسطوأعلنت محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين باستثناء الدوائر الخدمية والمصارف.

وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قد اغتيل مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر 3 كانون الثاني 2020.

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