المثنى وواسط وديالى تعطل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين

2022/01/02 | 22:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت محافظات المثنى وواسط وديالى، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.وقال المكتب الإعلامي لمحافظة واسط في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الاثنين، بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر".وأضاف البيان، أن "الدوائر الخدمية والمصارف تستثنى من قرار العطلة".كما قررت محافظتا المثنى وديالى تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر.

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