مع هدف صلاح وتألق ميندي.. تعادل مثير بين ليفربول وتشيلسي

2022/01/02 | 22:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل ليفربول مع مضيفه تشيلسي، بهدفين لكل منهما، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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