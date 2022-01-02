رغم التعادل.. صلاح ومانيه

2022/01/02 | 22:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت القمة المرتقبة بين تشلسي وضيفه ليفربول لصالح مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، وذلك بتعادلهما 2-2، بعد مباراة مثيرة تقدم خلالها "الحمر" بهدفين نظيفين، الأحد، في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي.

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