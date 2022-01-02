سادس محافظة عراقية تعطّل الدوام الرسمي غداً

2022/01/02 | 22:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت محافظة الديوانية، مساء الأحد، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين.

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