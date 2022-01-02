محافظات عراقية عطلت الدوام الرسمي غدا.. تعرف عليها

2022/01/02 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت عدد من المحافظات العراقية، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها يوم غد الاثنين.

حيث أعلن محافظ البصرة، اسعد العيداني تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين في المحافظة، قائلا: إن "البصرة تفتخر وتعتز بقادة النصر وخصوصا الشهيد القائد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، الذي هو أحد أبناء هذه المدينة، ومن هذا المنطلق سيكون يوم غد الاثنين عطلة رسمية في البصرة إكراما لروحه".

من جانبها أعلنت الحكومة المحلية في بابل تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين بذكرى استشهاد قادة النصر.

وقال المحافظ حسن منديل "تزامناً مع الذكرى الاليمة لحادثة المطار واستشهاد قادة النصر ومزامنتها للحادثة الاليمة التي لحقت باهلنا في ناحية جبلة تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد"، مضيفا ان "تعطيل الدوام يشمل جميع دوائر الدولة عدا الخدمية والامنية منها".

كما اعلن أيضا محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين 3 كانون الثاني 2022، قائلا: "يعزي ابناء الشعب العراقي بذكرى استشهاد قادة النصر"، موضحا "بهذه المناسبة نعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين 3 كانون الثاني 2022".

ومحافظات واسط وديالى وميسان والديوانية وكربلاء والجف بدورها عطلت أيضا الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين 3 كانون الثاني 2022.

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