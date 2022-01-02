2022/01/02 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني L’Etat espagnole décore l’ex ministre des affaires étrangères Arancha Gonsalez Laya de la plus prestigieuse distinction civil du pays .



أقدمت الدولة الاسبانية ، على توشيح وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة Arancha Gonsalez Laya ، بأكبر وسام استحقاق ، على الخدمات التي قدمتها للدولة الاسبانية ، طيلة وجودها على رأس الدبلوماسية الاسبانية ..



وهذا الاعتراف الفريد بتوشيح السيدة Arancha بأرفع وسام ، هو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولة الاسبانية توشح وزيرة الخارجية السابقة السيدة أرونشا گنْزليزْ لايَ باعلى وسام الدولة الاسبانية - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولة الاسبانية توشح وزيرة الخارجية السابقة السيدة أرونشا گنْزليزْ لايَ باعلى وسام الدولة الاسبانية - سعيد الوجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).