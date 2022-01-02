2022/01/02 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1للجماهير على بؤس الزمن وقد كفاها ما دحاها من محار من عذاب ومحن عاشت الأرض لنا لافتة ولأعداء العصافير كفن.



انطلقت مليونية 2 يناير وفاءا للشهداء ، ولعام الانتصار وصدمة للانقلاب الدموي خارج الجدول المقرر لمليونيات شهر يناير من العام الجديد ، كالعادة سارع الانقلابيون بإغلاق الكباري مما أدي لاحتجاج الكثيرين من الموظفين والعمال لارجاعهم بالاغلاق المفاجئ ، وإعلان عصيان مدني ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلتكن ياعام عام الانتصار - تاج السر عثمان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلتكن ياعام عام الانتصار - تاج السر عثمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).