2022/01/02 | 22:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IV_ZAS2QTSA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استهداف بغداد بطائرات مسيرة.. نوايا فصائل مسلحة تكشف المواجهة | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استهداف بغداد بطائرات مسيرة.. نوايا فصائل مسلحة تكشف المواجهة | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).