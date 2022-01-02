2022/01/02 | 22:30 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | تراجع في ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد ومحافظات اخرى) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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