2022/01/02 | 22:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gHNT1q9AdAM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أسبوع للجلسة الأولى .. مخاض عسير لتوافقات البيوتات السياسية | حوار التاسعة مع د. زيد عبدالوهاب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أسبوع للجلسة الأولى .. مخاض عسير لتوافقات البيوتات السياسية | حوار التاسعة مع د. زيد عبدالوهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).