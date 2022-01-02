2022/01/02 | 22:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZpUV3tbgEbw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. يحيى الكبيسي: من الواضح أن الفكرة الأساسية للتيار الصدري هي عزل المالكي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. يحيى الكبيسي: من الواضح أن الفكرة الأساسية للتيار الصدري هي عزل المالكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).