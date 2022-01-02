“أوبك+” تتوقع أن يكون تأثير أوميكرون خفيفاً وقصير المدى

2022/01/02 | 22:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤهم في إطار تحالف “أوبك بلاس”، أن يكون تأثير أوميكرون خفيفاً وقصير المدى مع تحسن القدرة على التعامل مع فيروس كورونا.

واشارت نسخة من تقرير صادر عن اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة أوبك+، اليوم الأحد، بأن المجموعة تتوقع أن يكون تأثير السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على سوق النفط محدودا ومؤقتا.

وقال التقرير “من المتوقع أن يكون تأثير المتحور أوميكرون الجديد خفيفا وقصير المدى مع تحسن القدرة عالميا على التعامل مع كوفيد-19 والتحديات المرتبطة به”.

وفي اليوم الأخير من العام الماضي، تراجعت أسعار النفط، لكنها ظلت تتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 2016 على الأقل، مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من الركود الذي نجم عن كوفيد-19 وقيود يتبناها المنتجون، حتى مع ارتفاع الإصابات بالفيروس لمستويات قياسية حول العالم.

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