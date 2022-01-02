تحرير 21 تلميذاً خطفوا شمال غرب نيجيريا

2022/01/02 | 22:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حررت الشرطة في ولاية زامفارا، شمال غرب نيجيريا، 21 تلميذاً خطفهم مسلحون الجمعة الماضية.وقال المتحدث باسم شرطة زامفارا محمد شيهو في بيان، إن “عناصر الشرطة تمكنوا من إنقاذ 21 تلميذا مخطوفا، بعد تبادل إطلاق النار مع الخاطفين”.ويستهدف قطّاع الطرق منذ مدة طويلة ولايات وسط البلاد وشمالها الغربي ويهاجمون القرى ويسرقون الماشية ويمارسون الخطف مقابل فدية.وأضاف شيهو، أن “قطاع الطرق” أغلقوا الجمعة، ليلة رأس السنة، طريقا سريعا وخطفوا “عددا غير محدد” من المسافرين بينهم تلاميذ.وقرابة الساعة 22.00 بتوقيت غرينتش، لبى فريق مكون من الشرطة والجنود “نداء استغاثة” أطلقه سكان قرية كوشيري، الواقعة بالقرب من طريق سريع رئيس.وأبلغ هؤلاء أن قطاع الطرق نصبوا حاجزاً على الطريق وخطفوا ركاب خمس حافلات بينها الحافلة التي تقل التلاميذ.وكان التلاميذ متوجهين برفقة معلمهم لحضور ندوة إسلامية غير رسمية في ولاية كاتسينا المجاورة.وأضاف البيان، أن المسلحين خطفوا ركابا آخرين بينهم المعلم وسائق الحافلة.ودعا شيهو السكان المحليين إلى عدم السفر ليلاً، مع ازدياد الحواجز وعمليات الخطف.وفي الأشهر الأخيرة، بدأت هذه المجموعات تستهدف المدارس بشكل متزايد وتعمد إلى خطف التلاميذ ونقلهم إلى مخابئ في الغابات للتفاوض على فدية مالية مقابل الإفراج عنهم.ويتخفى قطاع الطرق في مخيمات أقاموها في غابة روجو، على امتداد ولايات زامفارا وكادونا وكاتسينا والنيجر (شمال غرب)، هرباً من السلطات.ولم تنجح العمليات العسكرية وقرارات العفو التي أصدرتها السلطات وقطع خدمة الهاتف المحمول في وضع حد للعنف.

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