تربية بابل تتخذ قراراً يخص امتحانات السادس الاعدادي

2022/01/02 | 22:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل اتخذت مديرية تربية بابل، اليوم الاحد، قراراً يخص امتحانات السادس الاعدادي في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، تستمر يوم غد الاثنين الإمتحانات العامة للصف السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي (اللغة الفرنسية والمهني)”.وبينت أن “ذلك لكون العطلة محلية وليست اتحادية”.

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