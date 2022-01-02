شركات طيران أمريكية تلغي أكثر من 2200 رحلة جوية خلال يوم واحد

2022/01/02 | 22:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت شركات الطيران الأمريكية أكثر من 2200 رحلة جوية حتى الآن، الأحد، في اليوم السابع على التوالي لإلغاء 1000 رحلة على الأقل، واليوم الثاني على التوالي يتخطى ألفي رحلة، وفقًا لموقع FlightAware لرصد حركة السفر حول العالم.

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