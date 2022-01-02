2022/01/02 | 23:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Xd2YYUGx00Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | الحصاد الاخباري من وان نيوز ليوم الأحد 2021/1/2 | شهد الخليل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | الحصاد الاخباري من وان نيوز ليوم الأحد 2021/1/2 | شهد الخليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).