اللواء معن: ما حدث في جبلة كان جريمة واستخدام مفرط للقوة

2022/01/02 | 23:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واععدّ رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، ما حدث في جبلة بمحافظة بابل جريمة واستخدام مفرط للقوة، وفيما أشار الى وجود 12 طفلا من ضمن الجريمة، اعلن ايقاف 14 متهما بشأن الحادثة.وقال اللواء معن لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن "بيان وزارة الداخلية حول جريمة جبلة كان أوليا ودون تفاصيل جزئية"، مؤكدا أن "ما حدث كان جريمة واستخدام مفرط للقوة".وأضاف، ان "المعلومات كانت تشير بان هناك 2 من الإرهابيين في بيت الضحية"، لافتا الى ان "المعلومات التي وصلت الى الجهات المعنية لم تكن دقيقة".وأوضح، أنه "كان يفترض التعامل بشكل موضوعي مع المعلومات الاستخبارية"، مبينا انه "تم التفاوض مع اصحاب الدار من اجل خروجهم لكنهم رفضوا ذلك".وتابع، "شكلنا مجالس تحقيقية في وزارة الداخلية وأوقفنا العديد من المتهمين"، مشيرا الى ان "الاسلحة التي استخدمت لم يكن لها اي مبرر".ومضى بالقول: " لدينا 14 موقوفا بشأن جريمة جبلة"، موضحا انه "يوجد 12 طفلا من ضمن جريمة جبلة".

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