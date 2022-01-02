المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين

2022/01/02 | 23:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ثماني محافظات عراقية، اليوم

الاحد، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد

الاثنين بمناسبة الذكرى السنوية

الثانية لاغتيال "ابو مهدي المهندس

وقاسم سليماني".

جاء ذلك في بيانات رسمية صدرت عن

الحكومات المحلية ل

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