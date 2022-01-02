ثامن محافظة عراقية تعطّل الدوام الرسمي غداً

2022/01/02 | 23:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقررت محافظة الديوانية، مساء الأحد، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين.

وذكر بيان للمحافظة، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 كانون الثاني 2021)، أنه "تيمناً بالذكرى السنوية لإستشهاد قادة النصر وأولياء الدم، أعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين الموافق 2022/1/3 في كافة دوائر الدولة في محافظة الديوانية بإستثناء الفرق الميدانية التابعة للدوائر الخدمية والدوائر والمؤسسات الصحية".

وأعلنت محافظة ديالى، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.

وذكر بيان للمحافظة، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 كانون الثاني 2022)، "تمر علينا يوم غد الاثنين الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني والقائد الشهيد الحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما".

وأضاف أنه "بمناسبة هذه الذكرى التي هزّت ضمير الانسانية واحرار العالم قررنا تعطيل الدوام الرسمي في محافظة ديالى ليوم غدا الاثنين المصادف ٣/كانون الثاني/٢٠٢٢".

وتابع أن "القادة الشهداء ابطال معارك الإنتصار كما عبّرت عن ذلك المرجعية الدينية العليا، لذا فالجميع مُطالب أن يكون على قدر المسؤولية وأن يحتفوا ويكرّموا ابطال معارك الانتصار بأحسن نحو ممكن".

وقررت محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين.

وذكر بيان للمحافظة، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 كانون الثاني 2022)، أن "محافظ واسط محمد جميل المياحي أعلن تعطل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين بأستثناء الدوائر الخدمية والمصارف".

وأعلنت محافظة ذي قار، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.

وذكر بيان للمحافظة، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 كانون الثاني 2021)، أن "محافظ ذي قار محمد هادي الغزي يعزي ابناء الشعب العراقي بذكرى استشهاد قادة النصر، ويعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين 3 كانون الثاني 2022".

وقررت محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين.

وذكر مكتب المحافظ في بيان تلقاه "ناس"، (2 كانون الثاني 2022)، أنه "تزامناً مع الذكرى الاليمة لحادثة المطار واستشهاد قادة النصر ومزامنتها للحادثة الاليمة التي لحقت باهلنا في ناحية جبلة، تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في جميع دوائر الدولة عدا الخدمية والامنية منها".

وأعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة يوم غد الإثنين، تزامناً مع ذكرى اغتيال المهندس.

وقال العيداني في تسجيل صوتي بُث عبر مواقع التواصل الاجتماعي اطلع عليه "ناس"، (2 كانون الثاني 2021)، "أمطار خير وبركة على البصرة، وأحب أن استذكر الذكرى الثانية لشهداء قادة النصر، وقد يتفق البعض ويختلف البعض الآخر معهم، إلا أننا كأهالي البصرة نفتخر ونعتز بأن أبو مهدي المهندس هو أحد أبناء البصرة".

وأضاف، "حياته ومماته كانت حافلة بانجازات للحفاظ على العراق، لذلك أعلن أنا محافظ البصرة تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين إكراماً لروحه".

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