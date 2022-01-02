توضيح من التربية يخص امتحانات الدور الثالث للسادس الإعدادي

2022/01/02 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة التربية امتلاكها حساباً على تطبيق Twitter وان ما تم تداوله هو موقع مزيف ، مؤكدة بالوقت نفسه حرصها الشديد على مستقبل ابنائها الطلبة والمضي بمشوارهم التعليمي وفقاً للضوابط والتعليمات المنصوص عليها بهذا الجانب .

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان اصدره اليوم ان موضوع "الدور الثالث" لطلبة السادس الاعدادي لم يطرح للنقاش لان الوقت المتبقي للتحضير له غير كافي خاصة ونحن ايضا على اعتاب امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول .

ودعت الوزارة "كافة طلبتها ومتابعيها الى توخي الدقة باخذ القرارات والأخبار من المواقع الرسمية التابعة للوزارة متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح .

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