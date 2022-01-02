2022/01/02 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

شاركت عشر فرق من الدفاع المدني في محافظة واسط، باخماد حريق ضخم في المحافظة.وقال بيان للدفاع المدني تلقته (بغداد اليوم)، ، ان "10 فرق الإطفاء اخمدت حادث حريق واسع الانتشار اندلع بأحدى المخازن التجارية لبيع المواد الصحية والإنشائية والكهربائية ومواد البناء في منطقة الخاجية وسط مدينة الكوت".واضاف، ان "الفرق في مراكز ( الكوت والعزة ورتل الطوارئ ) وبإسناد من دائرة الماء والمجاري والبلدية تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير بعد محاصرتها من عدة محاور والحد من توسعها وانتشارها إلى الأبنية المجاورة والدور السكنية القريبة من موقع الحادث وبدون اي اضرار بشرية".واوضح، ان "سبب الحادث يحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة 10 فرق إطفاء.. اخماد حريق واسع في واسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة 10 فرق إطفاء.. اخماد حريق واسع في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).